Жара до +38 накроет Украину: какой будет погода 3 августа
В Украине 3 августа ожидается жаркая погода. Местами прогреет до +38°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областях днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°; днем 30-34°, в большинстве южных и юго-западных областях местами сильная жара 35-38°.
Фото: какой будет погода в Украине 3 августа (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность.
Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 15-20 °, днем 30-34 °; в Киеве ночью 18-20 °, днем 32-34 °.
Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.