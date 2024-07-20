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Спека до +38, але є нюанс. Синоптики дали прогноз в Україні на завтра

Фото: синоптики розповіли про погоду на 21 липня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

21 липня в Україні очікується спека, місцями до 38°. Правда її в деяких регіонах "згладять" дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

21 липня в більшості західних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 3-10 м/с.

Температура вночі 14-20°, вдень 24-29°, у центральних областях до 32°; на півдні та сході країни вночі 20-25°, вдень 29-34°, 21 липня місцями сильна спека 35-38°.

Погода у понеділок

22 липня в Україні, зокрема, в північних, центральних та південно-західних областях очікується місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Крім цього, і 22 липня очікується місцями сильна спека 35-38°.

Погода в Україні

Спека ніяк не відпускає та не йде з території України. Хоча синоптики прогнозували "похолодання" в частині областей з 18 липня в Україні, судячи з погоди за вікном, особливого полегшення це зниження температури на пару градусів не принесло.

Детальніше про погоду на вихідні 20-21 липня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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