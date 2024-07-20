Спека до +38, але є нюанс. Синоптики дали прогноз в Україні на завтра

Погода в Україні

Спека ніяк не відпускає та не йде з території України. Хоча синоптики прогнозували "похолодання" в частині областей з 18 липня в Україні, судячи з погоди за вікном, особливого полегшення це зниження температури на пару градусів не принесло.

Детальніше про погоду на вихідні 20-21 липня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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