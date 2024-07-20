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Жара до +38, но есть нюанс. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра

Фото: синоптики рассказали о погоде на 21 июля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

21 июля в Украине ожидается жара, местами до 38°. Правда ее в некоторых регионах "сгладят" дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

21 июля в большинстве западных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 3-10 м/с.

Температура ночью 14-20°, днем ​​24-29°, в центральных областях до 32°; на юге и востоке страны ночью 20-25°, днем ​​29-34°, 21 июля местами сильная жара 35-38°.

Погода в понедельник

22 июля в Украине, в частности, в северных, центральных и юго-западных областях ожидается местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Кроме того, и 22 июля ожидается местами сильная жара 35-38°.

Погода в Украине

Жара никак не отпускает и не уходит с территории Украины. Хотя синоптики прогнозировали "похолодание" в части областей с 18 июля в Украине, судя по погоде за окном, особого облегчения это снижение температуры на пару градусов не принесло.

Детальнее о погоде на выходные 20-21 июля в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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