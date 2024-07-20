Жара до +38, но есть нюанс. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра

Погода в Украине

Жара никак не отпускает и не уходит с территории Украины. Хотя синоптики прогнозировали "похолодание" в части областей с 18 июля в Украине, судя по погоде за окном, особого облегчения это снижение температуры на пару градусов не принесло.

Детальнее о погоде на выходные 20-21 июля в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.