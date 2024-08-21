Спека до +37 не залишає Україну: синоптики поділилися прогнозом погоди на сьогодні

Нагадаємо, через повернення спеки в Україні поновили графіки відключення світла. В ДТЕК пояснювали, чому спека так сильно впливає на необхідність економити електроенергію.

Нещодавно, 18 серпня, сильний буревій лютував у Стрийському районі Львівської області. РБК-Україна повідомляло про наслідки негоди.



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