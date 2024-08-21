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Спека до +37 не залишає Україну: синоптики поділилися прогнозом погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Спека та мінлива хмарність сьогодні очікуються в Україні. Однак у більшості західних областей вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідометцентр.

Погода в Україні

По Україні прогнозується переважно південно-східний вітер, швидкістю 3-8 м/с.

Сильна спека змусить коливатися стовпчики термометрів від +35° до +37°.

У західних областях повітря прогріється в районі +29°+34°.

Погода в Києві та області

Опади в столиці та області не очікуються. Натомість вдень прогнозується спека від +35° до +37°. У Києві вдень термометри покажуть +35°.


Фото: погода в Україні 21 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, через повернення спеки в Україні поновили графіки відключення світла. В ДТЕК пояснювали, чому спека так сильно впливає на необхідність економити електроенергію.

Нещодавно, 18 серпня, сильний буревій лютував у Стрийському районі Львівської області. РБК-Україна повідомляло про наслідки негоди.

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