Спека до +37 та грози з градом: якою буде погода в Україні завтра
Завтра, Україну чекає контрастна погода: на заході - грози й шквали, на сході - спека до +37. У деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
В Україні 14 липня очікується мінлива хмарність , на більшій частині території - без опадів .
Проте в західних регіонах, а також місцями й на Житомирщині, синоптики прогнозують короткочасні дощі , грози, а подекуди - град і шквали 15–20 м/с .
За даними Укргідрометцентру, оголошено перший рівень небезпеки - жовтий , що показує про негативну загрозу для роботи енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також транспорту.
Фото: Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря на півдні та сході вночі коливатиметься в межах +18…+23°, вдень - від +29 до +34°, місцями вдень +35…+37°.
У центральних і північних - нічна температура +14…+19°, вдень - +26…+31°.
У Карпатах буде прохолодніше: вночі +9…+14°, вдень +18…+23°.
Погода у Києві та області
У Києві та області також без опадів, із мінливою хмарністю. Температура повітря вночі +17…+19°, вдень - +29…+31°.
Вітер по всій країні переважно слабкий, змінних напрямків - 3–8 м/с, на Лівобережжі - північно-західний, до 12 м/с.
Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж третьої декади червня 2025 року у різних регіонах країни та пояснили, як вони вплинули на ріст і розвиток культур на городах і полях.
Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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