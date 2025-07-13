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Жара до +37 и грозы с градом: какой будет погода в Украине завтра

Воскресенье 13 июля 2025 14:20
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Жара до +37 и грозы с градом: какой будет погода в Украине завтра Фото: синоптики предупредили о граде и грозах (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра, Украину ждет контрастная погода: на западе - грозы и шквалы, на востоке - жара до +37. В некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В Украине 14 июля ожидается переменная облачность, на большей части территории - без осадков.

Однако в западных регионах, а также местами и на Житомирщине, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, а местами - град и шквалы 15-20 м/с.

По данным Укргидрометцентра, объявлен первый уровень опасности - желтый, что показывает о негативной угрозе для работы энергетических, строительных и коммунальных служб, а также транспорта.

Жара до +37 и грозы с градом: какой будет погода в Украине завтра

Фото: Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха на юге и востоке ночью будет колебаться в пределах +18...+23°, днем - от +29 до +34°, местами днем +35...+37°.

В центральных и северных - ночная температура +14...+19°, днем - +26...+31°.

В Карпатах будет прохладнее: ночью +9...+14°, днем +18...+23°.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области также без осадков, с переменной облачностью. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем - +29...+31°.

Ветер по всей стране преимущественно слабый, переменных направлений - 3-8 м/с, на Левобережье - северо-западный, до 12 м/с.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады июня 2025 года в разных регионах страны и объяснили, как они повлияли на рост и развитие культур на огородах и полях.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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