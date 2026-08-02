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Спека до +37 і грози на заході: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 02.08.2026 Нд
1 хв
Де буде найспекотніше?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 2 серпня, очікується суха та спекотна погода. У західних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій території України буде невелика хмарність.

Опади не очікуються, а в більшості західних областей вдень очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ і гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19; вдень 29-34°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°.

Фото: якою буде погода в Україні 2 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Київській області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, а температура вдень 29-34°.

У Києві також невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 32-34°.

Нагадаємо, раніше синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.

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