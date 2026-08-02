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Жара до +37 и грозы на западе: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 02.08.2026 Вс
1 мин
Где будет жарче всего?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2 августа (Getty Images)

В Украине сегодня, 2 августа, ожидается сухая и жаркая погода. В западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории Украины будет небольшая облачность.

Осадки не ожидаются, а в большинстве западных областей днем ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19; днем 29-34°, в западных областях местами сильная жара 35-37°.

Фото: какой будет погода в Украине 2 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киевской области сегодня небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, а температура днем 29-34°.

В Киеве также небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 32-34°С.

Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.

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