Спека до +38 та подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, по Україні прогнозується вітер змінних напрямків, швидкістю 3-5 м/с.

Температура повітря вдень прогріється до +30...+34°. У південних, центральних, місцями північних та східних областях спека буде дуже сильною - від +35 до +38°.

У західних областях очікується від +28° до +33°. Трохи прохолодніше буде на високогір'ї Карпат - від +22° до +27°.

Погода в Києві та області

На Київщині вдень стовпчики термометра коливатимуться від +35° до +37°. Сильна спека буде і в столиці - до +35°.

Фото: погода в Україні 20 серпня (meteo.gov.ua)