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Жара до +38 и местами кратковременные дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в Украине местами обещают жару до +38 градусів, но без осадков. Дождь и гроза ожидаются днем только в западных и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, по Украине прогнозируется ветер переменных направлений скоростью 3-5 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до +30…+34°. В южных, центральных, местами северных и восточных областях жара будет очень сильной - от +35 до +38°.

В западных областях ожидается от +28 ° до +33 °. Чуть прохладнее будет на высокогорье Карпат - от +22 ° до +27 °.

Погода в Киеве и области

В Киевской области днем столбики термометра будут колебаться от +35° до +37°. Сильная жара будет и в столице - до +35°.

Фото: погода в Украине 20 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, с 19 августа в Украине начали действовать графики отключений из-за возвращения жары.

Также мы сообщали о том, что в ДТЭК объяснили, как и почему такая погода влияет на графики отключения.

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