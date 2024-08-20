Спека до +38 та подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні в Україні місцями обіцяють спеку до +36 градусів, але без опадів. Короткочасний дощ та гроза очікуються вдень лише у західних та Житомирській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, по Україні прогнозується вітер змінних напрямків, швидкістю 3-5 м/с.
Температура повітря вдень прогріється до +30...+34°. У південних, центральних, місцями північних та східних областях спека буде дуже сильною - від +35 до +38°.
У західних областях очікується від +28° до +33°. Трохи прохолодніше буде на високогір'ї Карпат - від +22° до +27°.
Погода в Києві та області
На Київщині вдень стовпчики термометра коливатимуться від +35° до +37°. Сильна спека буде і в столиці - до +35°.
Фото: погода в Україні 20 серпня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, з 19 серпня в Україні почали діяти графіки відключень через повернення спеки.
Також ми повідомляли про те, що у ДТЕК пояснили, як та чому така погода впливає на графіки відключення.
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