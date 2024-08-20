Жара до +38 и местами кратковременные дожди: прогноз погоды на сегодня
Сегодня в Украине местами обещают жару до +38 градусів, но без осадков. Дождь и гроза ожидаются днем только в западных и Житомирской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, по Украине прогнозируется ветер переменных направлений скоростью 3-5 м/с.
Температура воздуха днем прогреется до +30…+34°. В южных, центральных, местами северных и восточных областях жара будет очень сильной - от +35 до +38°.
В западных областях ожидается от +28 ° до +33 °. Чуть прохладнее будет на высокогорье Карпат - от +22 ° до +27 °.
Погода в Киеве и области
В Киевской области днем столбики термометра будут колебаться от +35° до +37°. Сильная жара будет и в столице - до +35°.
Фото: погода в Украине 20 августа (meteo.gov.ua)
Напомним, с 19 августа в Украине начали действовать графики отключений из-за возвращения жары.
Также мы сообщали о том, что в ДТЭК объяснили, как и почему такая погода влияет на графики отключения.
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