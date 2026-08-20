Спека до +34, місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 20 серпня, очікується спекотна погода - повітря прогріє до +34°. Водночас місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 25-30°, у Києві 28-30°.

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза.

Фото: якою буде погода в Україні 20 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Температура вдень 25-30°, на південному заході країни до 34°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних та північних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Без опадів, лише у північіній частині країни та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку цього тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.

Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.