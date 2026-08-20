Жара до +34, местами дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 20 августа, ожидается жаркая погода - воздух прогреет до +34°. В то же время местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 28-30 °.

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем местами по области кратковременный дождь, гроза.

Фото: какой будет погода в Украине 20 августа (инфографика РБК-Украина)

Температура днем 25-30°, на юго-западе страны до 34°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве западных и северных областей местами порывы 15-20 м/с.

Ночью без осадков, лишь в северной части страны и в Карпатах днем местами кратковременный дождь, гроза.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что после нескольких прохладных дней в Украину возвращается жара - в начале этой недели температура будет местами достигать +33 градусов.

Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют резкое похолодание и понижение температуры воздуха.