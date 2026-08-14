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До +33 і різке похолодання: після прохолоди в Україну повертається спека, але ненадовго

10:03 14.08.2026 Пт
3 хв
Коли чекати пік спеки?
aimg Ірина Гамерська
До +33 і різке похолодання: після прохолоди в Україну повертається спека, але ненадовго Фото: найближчими днями в Україні очікується спека (Getty Images)
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Після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів. Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.

До якої погоди готуватися українцям найближчими днями і коли чекати пік спеки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Поточна погода (14 серпня): В Україні тримається прохолодна погода з денною температурою переважно від +19 до +24 градусів (на півдні - до +26, на Закарпатті - до +28).
  • Потепління на вихідних (15-16 серпня): Погоду почне поступово "відпускати": у суботу на заході очікується до +30, а в неділю температура місцями по країні зросте до +27...+32 градусів. У Києві на вихідних - до +25...+28.
  • Пік спеки (17 серпня): Понеділок почнеться зі спеки по всій країні - температура сягатиме +30...+33 градусів (у Києві - до +32), вночі також потеплішає до +16...+24.
  • Різке похолодання (18–19 серпня): Уже з вівторка спека почне спадати спочатку на заході (до +23), а в середу свіжіше повітря охопить усі регіони, окрім сходу, знизивши денну температуру в Києві до +24 градусів.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 14 серпня, в Україні очікується прохолодна погода, вдень температура триматиметься на рівні - від +19 до +24 майже по всій країні. Трохи тепліше буде на півдні - до +26 та на Закарпатті - до +28.

Погода в Україні на вихідних

На вихідних в Україні стане трохи тепліше, але ночі вже будуть прохолодними, температура місцями опуститься до +12.

У суботу, 15 серпня, на сході вдень очікується до +24 градусів, на півдні - до +27, на півночі - до +25, на заході - до +30, в центральних регіонах - до +25 градусів. У Києві завтра вдень очікується до +25 градусів тепла.

У неділю, 16 серпня, на півдні очікується до +28 градусів тепла, на сході - до +27, на півночі - до +28, у центральних регіонах день очікується до +27, а на заході країни місцями - до +32 градусів. У Києві в неділю очікується до +28 градусів тепла вдень.

До +33 і різке похолодання: після прохолоди в Україну повертається спека, але ненадовго

Фото: погода в Україні на вихідних (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Україні 17 серпня

Початок наступного тижня розпочнеться зі спеки по всій країні. Так, на сході очікується до +30, на півдні - до +31, на півночі - до +30, у центральних регіонах - до +31, а на заході - до +33 градусів. У Києві в понеділок очікується до +32 градусів. Вночі також по Україні стане трохи тепліше - від +16 до +24 градусів.

Погода в Україні 18 та 19 серпня

Після жаркого понеділка у вівторок спека спаде спочатку на заході, а потім і по всій країні.

Так, у вівторок, 18 серпня, на заході денний максимум очікується на рівні +23 градуси, тоді як на більшій території країни все що триматиметься темература у +30. У Києві у вівторок вдень очікується до +31 градусу.

У середу, 19 серпня, лише на сході температура перевищуватиме +30, на півночі - до +23, на півдні - до +27, у центральних регіонах - до +25, на заході - до +28. У Києві в середу вжень очікується до +24 градусів.

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