Спека до +34 і майже без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів, лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 23-28°, на заході та південному заході країни 26-31°, на Закарпатті до 34°.

Фото: якою буде погода в Україні 17 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 23-28°, у Києві 25-27°.