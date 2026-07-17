Жара до +34 и почти без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается облачная погода. Без осадков, лишь на юге страны днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 23-28°, на западе и юго-западе страны 26-31°, в Закарпатье до 34°.

Фото: какой будет погода в Украине 17 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 23-28 °, в Киеве 25-27 °.