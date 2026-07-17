Спека до +34 і майже без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 липня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 17 липня, майже без опадів. Лише на півдні країни трохи дощитиме. Водночас місцями очікується спека до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.