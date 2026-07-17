Спека до +34 і майже без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 17 липня, майже без опадів. Лише на півдні країни трохи дощитиме. Водночас місцями очікується спека до +34 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів, лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 23-28°, на заході та південному заході країни 26-31°, на Закарпатті до 34°.
Фото: якою буде погода в Україні 17 липня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 23-28°, у Києві 25-27°.
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