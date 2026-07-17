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Спека до +34 і майже без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 17.07.2026 Пт
1 хв
Де пройде невеликий дощ?
aimg Тетяна Степанова
Спека до +34 і майже без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 липня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 17 липня, майже без опадів. Лише на півдні країни трохи дощитиме. Водночас місцями очікується спека до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів, лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 23-28°, на заході та південному заході країни 26-31°, на Закарпатті до 34°.

Спека до +34 і майже без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 17 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 23-28°, у Києві 25-27°.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, яким може бути липень в Україні.

Читайте також, як насправді працюють синоптики УкрГМЦ та створюються прогнози погоди.

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