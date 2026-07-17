Жара до +34 и почти без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 июля (Getty Images)

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине сегодня, 17 июля, без осадков. Только на юге страны будет немного дождь. В то же время местами ожидается жара до +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.