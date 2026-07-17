Жара до +34 и почти без дождя: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 17 июля, без осадков. Только на юге страны будет немного дождь. В то же время местами ожидается жара до +34 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается облачная погода. Без осадков, лишь на юге страны днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 23-28°, на западе и юго-западе страны 26-31°, в Закарпатье до 34°.
Фото: какой будет погода в Украине 17 июля (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 23-28 °, в Киеве 25-27 °.
Напомним, ранее синоптики рассказывали, каким может быть июль в Украине.
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