Спека до +33 і трохи дощу: синоптик розповіла, де на вихідних можливі опади

На вихідних у більшості областей України очікується висока температура повітря вдень від 28 до 33 градусів та без опадів. Лише у Карпатах і в Донецькій області можливі локальні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За словами Діденко, 30 та 31 серпня у більшості областей максимальна температура повітря протягом дня становитиме +28+33 градуси. У нічні години стане трохи прохолодніше від +14 до +19 градусів, на півдні до +20.
Як пояснила синоптик, антициклон утримує вологу Атлантики, тому переважно опадів не прогнозується. Лише подекуди завтра на Донеччині, а в неділю у Карпатах можливі локальні дощі.
У столиці протягом вихідних буде спекотно, +28…+31 градус, без опадів.
1 вересня спека трохи зменшиться на заході та півночі +24…+28 градусів, на решті території ще буде гаряче, до +33 градусів. Дощі ймовірні в другій половині дня на сході, півдні та у центральних областях, тоді як на заході та півночі залишиться сухо.
Також синоптик повідомила, коли послабне спека.
"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6 вересня. Літо завершується і передає наші справедливі надії осені", - уточнила Діденко.
Залишайтеся в прохолоді - уникайте прямого сонця з 11:00 до 16:00, проводьте час у приміщеннях з кондиціонером або вентилятором.
Пийте достатньо води - регулярно, навіть якщо не відчуваєте спраги; уникайте алкоголю та надлишку кави.
Одягайте легкий, світлий одяг - з натуральних тканин (бавовна, льон), використовуйте головні убори та сонцезахисні окуляри.
Обмежте фізичні навантаження - активність краще переносити на ранкові або вечірні години, уникайте важких тренувань під сонцем.
Захищайте шкіру - використовуйте сонцезахисний крем SPF 30+ на відкриті ділянки шкіри, повторно наносіть після купання чи потіння.
Харчуйтеся легше - більше овочів, фруктів і салатів, менше жирної та важкої їжі.
Охолоджуйте приміщення та тіло - закривайте штори вдень, використовуйте вологий рушник на шию або обличчя, прохолодний душ або обтирання.
Дбайте про дітей та літніх людей - вони особливо вразливі до спеки; забезпечте їм воду та прохолодне місце.
Будьте обережні у транспорті - не залишайтеся в авто без кондиціонера, відкривайте вікна та пийте воду.
Слідкуйте за ознаками перегріву - запаморочення, слабкість, нудота, головний біль, м’язові спазми; при симптомах - у прохолодне місце, пийте воду, при серйозних ознаках викликайте швидку допомогу.
