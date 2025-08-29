RU

Общество Образование Деньги Изменения

Жара до +33 и немного дождя: синоптик рассказала, где на выходных возможны осадки

Фото: прогноз погоды в Украине на 30 и 31 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На выходных в большинстве областей Украины ожидается высокая температура воздуха днем от 28 до 33 градусов и без осадков. Только в Карпатах и в Донецкой области возможны локальные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По словам Диденко, 30 и 31 августа в большинстве областей максимальная температура воздуха в течение дня составит +28+33 градуса. В ночные часы станет немного прохладнее от +14 до +19 градусов, на юге до +20.

Как пояснила синоптик, антициклон удерживает влагу Атлантики, поэтому преимущественно осадков не прогнозируется. Лишь кое-где завтра в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах возможны локальные дожди.

Погода в Киеве

В столице в течение выходных будет жарко, +28...+31 градус, без осадков.

Погода в сентябре

1 сентября жара немного уменьшится на западе и севере +24...+28 градусов, на остальной территории еще будет жарко, до +33 градусов. Дожди вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральных областях, тогда как на западе и севере останется сухо.

Также синоптик сообщила, когда ослабнет жара.

"Ощутимое ослабление жары, некий крен в сторону осени, ориентировочно состоится после 6 сентября. Лето завершается и передает наши справедливые надежды осени", - уточнила Диденко.

 

Как действовать во время жары

  • Оставайтесь в прохладе - избегайте прямого солнца с 11:00 до 16:00, проводите время в помещениях с кондиционером или вентилятором.

  • Пейтедостаточно воды - регулярно, даже если не чувствуете жажды; избегайте алкоголя и избытка кофе.

  • Надевайте легкую, светлую одежду - из натуральных тканей (хлопок, лен), используйте головные уборы и солнцезащитные очки.

  • Ограничьте физические нагрузки - активность лучше переносить на утренние или вечерние часы, избегайте тяжелых тренировок под солнцем.

  • Защищайте кожу - используйте солнцезащитный крем SPF 30+ на открытые участки кожи, повторно наносите после купания или потения.

  • Питайтесь легче - больше овощей, фруктов и салатов, меньше жирной и тяжелой пищи.

  • Охлаждайте помещение и тело - закрывайте шторы днем, используйте влажное полотенце на шею или лицо, прохладный душ или обтирание.

  • Заботьтесь о детях и пожилых людях - они особенно уязвимы к жаре; обеспечьте им воду и прохладное место.

  • Будьте осторожны в транспорте - не оставайтесь в авто без кондиционера, открывайте окна и пейте воду.

  • Следите за признаками перегрева - головокружение, слабость, тошнота, головная боль, мышечные спазмы; при симптомах - в прохладное место, пейте воду, при серьезных признаках вызывайте скорую помощь.

Напомним, что в Укргидрометцентре уже рассказали, какой будет погода в сентябре, дав прогноз на первый месяц осени.

Погода в УкраинеГидрометцентр