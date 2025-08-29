Жара до +33 и немного дождя: синоптик рассказала, где на выходных возможны осадки

На выходных в большинстве областей Украины ожидается высокая температура воздуха днем от 28 до 33 градусов и без осадков. Только в Карпатах и в Донецкой области возможны локальные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По словам Диденко, 30 и 31 августа в большинстве областей максимальная температура воздуха в течение дня составит +28+33 градуса. В ночные часы станет немного прохладнее от +14 до +19 градусов, на юге до +20.
Как пояснила синоптик, антициклон удерживает влагу Атлантики, поэтому преимущественно осадков не прогнозируется. Лишь кое-где завтра в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах возможны локальные дожди.
В столице в течение выходных будет жарко, +28...+31 градус, без осадков.
1 сентября жара немного уменьшится на западе и севере +24...+28 градусов, на остальной территории еще будет жарко, до +33 градусов. Дожди вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральных областях, тогда как на западе и севере останется сухо.
Также синоптик сообщила, когда ослабнет жара.
"Ощутимое ослабление жары, некий крен в сторону осени, ориентировочно состоится после 6 сентября. Лето завершается и передает наши справедливые надежды осени", - уточнила Диденко.
Оставайтесь в прохладе - избегайте прямого солнца с 11:00 до 16:00, проводите время в помещениях с кондиционером или вентилятором.
Пейтедостаточно воды - регулярно, даже если не чувствуете жажды; избегайте алкоголя и избытка кофе.
Надевайте легкую, светлую одежду - из натуральных тканей (хлопок, лен), используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
Ограничьте физические нагрузки - активность лучше переносить на утренние или вечерние часы, избегайте тяжелых тренировок под солнцем.
Защищайте кожу - используйте солнцезащитный крем SPF 30+ на открытые участки кожи, повторно наносите после купания или потения.
Питайтесь легче - больше овощей, фруктов и салатов, меньше жирной и тяжелой пищи.
Охлаждайте помещение и тело - закрывайте шторы днем, используйте влажное полотенце на шею или лицо, прохладный душ или обтирание.
Заботьтесь о детях и пожилых людях - они особенно уязвимы к жаре; обеспечьте им воду и прохладное место.
Будьте осторожны в транспорте - не оставайтесь в авто без кондиционера, открывайте окна и пейте воду.
Следите за признаками перегрева - головокружение, слабость, тошнота, головная боль, мышечные спазмы; при симптомах - в прохладное место, пейте воду, при серьезных признаках вызывайте скорую помощь.
Напомним, что в Укргидрометцентре уже рассказали, какой будет погода в сентябре, дав прогноз на первый месяц осени.