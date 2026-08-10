Спека до +33 і майже без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, минулого тижня лише за один день сильна спека встановила нові історичні температурні рекорди в 13 обласних центрах України. Місцями синоптики зафіксували відчутні перевищення попередніх показників.

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