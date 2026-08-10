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Спека до +33 і майже без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 10.08.2026 Пн
1 хв
Де чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 10 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 10 серпня, прогнозується спека до +33°. На південному сході країни місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура вдень 24-29°; на півдні та південному сході країни 28-33°.

Фото: якою буде погода в Україні 10 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 24-29°, у Києві 27-29°.

Нагадаємо, минулого тижня лише за один день сильна спека встановила нові історичні температурні рекорди в 13 обласних центрах України. Місцями синоптики зафіксували відчутні перевищення попередніх показників.

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