Жара до +33 и почти без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, на прошлой неделе всего за один день сильная жара установила новые исторические температурные рекорды в 13 областных центрах Украины. Местами синоптики зафиксировали ощутимые превышения предыдущих показателей.

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