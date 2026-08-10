Жара до +33 и почти без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 10 августа, прогнозируется жара до +33°. На юго-востоке страны возможен кратковременный дождь и гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.
Температура днем 24-29°; на юге и юго-востоке страны 28-33 °.
Фото: какой будет погода в Украине 10 августа (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 24-29 °, в Киеве 27-29 °.
Напомним, на прошлой неделе всего за один день сильная жара установила новые исторические температурные рекорды в 13 областных центрах Украины. Местами синоптики зафиксировали ощутимые превышения предыдущих показателей.
Читайте также, какой может быть август в Украине в целом.