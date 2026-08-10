Спека до +33 і майже без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 10 серпня (Getty Images)

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В Україні сьогодні, 10 серпня, прогнозується спека до +33°. На південному сході країни місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура вдень 24-29°; на півдні та південному сході країни 28-33°. Фото: якою буде погода в Україні 10 серпня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 24-29°, у Києві 27-29°.