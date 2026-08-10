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Жара до +33 и почти без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 10.08.2026 Пн
1 мин
Где ждать дождя?
aimg Татьяна Степанова
Жара до +33 и почти без дождя: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 10 августа (Getty Images)
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В Украине сегодня, 10 августа, прогнозируется жара до +33°. На юго-востоке страны возможен кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.

Температура днем 24-29°; на юге и юго-востоке страны 28-33 °.

Жара до +33 и почти без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 10 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 24-29 °, в Киеве 27-29 °.

Напомним, на прошлой неделе всего за один день сильная жара установила новые исторические температурные рекорды в 13 областных центрах Украины. Местами синоптики зафиксировали ощутимые превышения предыдущих показателей.

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