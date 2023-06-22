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Спека до +32 градусів, але місцями дощі: прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні 23 червня буде спекотною. Повітря прогріється до +32 градусів. При цьому подекуди очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність.

Вночі без опадів, вдень у західних, північних та Харківській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці на заході країни подекуди туман.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У столиці та області мінлива хмарність.

Опади не очікуються, проте вдень місцями можливі короткочасні дощі та гроза.

Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 29-31°. По області вночі 15-20°, вдень 27-32°. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, 20 червня у Києві та області була сильна злива з грозою. Блискавка влучила у житловий будинок під Києвом, через що спалахнула пожежа.

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