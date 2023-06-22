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Жара до +32 градусов, но местами дожди: прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине 23 июня будет жаркой. Воздух прогреется до +32 градусов. При этом местами ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность.

Ночью без осадков, днем в западных, северных и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром на западе страны местами туман.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность.

Осадки не ожидаются, но днем местами возможны кратковременные дожди и гроза.

Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 29-31°. По области ночью 15-20°, днем 27-32°. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Напомним, 20 июня в Киеве и области был сильный ливень с грозой. Молния попала в жилой дом под Киевом, из-за чего вспыхнул пожар.

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