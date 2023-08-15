Спека до +32, але в деяких областях невеликі дощі: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 16 серпня знову очікується спекотна. При цьому у низці регіонів прогнозують невеликі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру .

В Україні завтра прогнозують невелику хмарність.

Опади не очікуються, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області невелика хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°, по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Раніше синоптики попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки для низки областей:

14-17 серпня небезпеку прогнозують у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму,

16-17 серпня - також в Тернопільській та Рівненській областях,

17 серпня - і у Хмельницькій та Волинській областях.

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