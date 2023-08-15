Спека до +32, але в деяких областях невеликі дощі: прогноз погоди на завтра
Погода в Україні 16 серпня знову очікується спекотна. При цьому у низці регіонів прогнозують невеликі короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
В Україні завтра прогнозують невелику хмарність.
Опади не очікуються, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Погода в Києві
У столиці та області невелика хмарність, без опадів.
Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°, по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Раніше синоптики попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки для низки областей:
- 14-17 серпня небезпеку прогнозують у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму,
- 16-17 серпня - також в Тернопільській та Рівненській областях,
- 17 серпня - і у Хмельницькій та Волинській областях.
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