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Спека до +32, але в деяких областях невеликі дощі: прогноз погоди на завтра

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Вівторок 15 серпня 2023 14:40
Спека до +32, але в деяких областях невеликі дощі: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні 16 серпня знову очікується спекотна. При цьому у низці регіонів прогнозують невеликі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

В Україні завтра прогнозують невелику хмарність.

Опади не очікуються, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Спека до +32, але в деяких областях невеликі дощі: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У столиці та області невелика хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°, по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Спека до +32, але в деяких областях невеликі дощі: прогноз погоди на завтра

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Раніше синоптики попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки для низки областей:

  • 14-17 серпня небезпеку прогнозують у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму,
  • 16-17 серпня - також в Тернопільській та Рівненській областях,
  • 17 серпня - і у Хмельницькій та Волинській областях.

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