Жара до +32, но в некоторых областях небольшие дожди: прогноз погоды на завтра
Погода в Украине 16 августа снова ожидается жаркая. При этом в ряде регионов прогнозируют небольшие кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
В Украине завтра прогнозируют небольшую облачность.
Осадки не ожидаются, только в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Погода в Киеве
В столице и области небольшая облачность, без осадков.
Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°, по области ночью 15-20°, днем 27-32°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности
Ранее синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности для ряда областей:
- 14-17 августа опасность прогнозируют в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской области и в Крыму,
- 16-17 августа - также в Тернопольской и Ровенской областях,
- 17 августа - и в Хмельницкой и Волынской областях.
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