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Жара до +32, но в некоторых областях небольшие дожди: прогноз погоды на завтра

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Вторник 15 августа 2023 14:40
Жара до +32, но в некоторых областях небольшие дожди: прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине 16 августа снова ожидается жаркая. При этом в ряде регионов прогнозируют небольшие кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В Украине завтра прогнозируют небольшую облачность.

Осадки не ожидаются, только в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Жара до +32, но в некоторых областях небольшие дожди: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице и области небольшая облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°, по области ночью 15-20°, днем 27-32°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Жара до +32, но в некоторых областях небольшие дожди: прогноз погоды на завтра

Чрезвычайный уровень пожарной опасности

Ранее синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности для ряда областей:

  • 14-17 августа опасность прогнозируют в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской области и в Крыму,
  • 16-17 августа - также в Тернопольской и Ровенской областях,
  • 17 августа - и в Хмельницкой и Волынской областях.

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