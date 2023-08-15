Жара до +32, но в некоторых областях небольшие дожди: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 16 августа снова ожидается жаркая. При этом в ряде регионов прогнозируют небольшие кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра .

В Украине завтра прогнозируют небольшую облачность.

Осадки не ожидаются, только в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области небольшая облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°, по области ночью 15-20°, днем 27-32°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности

Ранее синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности для ряда областей:

14-17 августа опасность прогнозируют в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской области и в Крыму,

16-17 августа - также в Тернопольской и Ровенской областях,

17 августа - и в Хмельницкой и Волынской областях.

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