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Спека до +31, місцями дощі та грози: чого чекати від погоди сьогодні

07:00 18.07.2026 Сб
1 хв
Де очікується негода, а де - літня спека?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 18 липня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 18 липня, очікується спека до +31. Місцями можливі дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується невелика хмарність.

Без опадів, лише в більшості західних областей вдень помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 22-27°; на заході та південному заході країни 26-31°.

Фото: якою буде погода в Україні 18 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 22-27°, у Києві 25-27°.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, якою буде погода та де чекати грози на вихідних.

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