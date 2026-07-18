Спека до +31, місцями дощі та грози: чого чекати від погоди сьогодні

В Україні сьогодні, 18 липня, очікується спека до +31. Місцями можливі дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні прогнозується невелика хмарність.
Без опадів, лише в більшості західних областей вдень помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 22-27°; на заході та південному заході країни 26-31°.
Фото: якою буде погода в Україні 18 липня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 22-27°, у Києві 25-27°.
Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, якою буде погода та де чекати грози на вихідних.