Спека до +31, місцями дощі та грози: чого чекати від погоди сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується невелика хмарність.

Без опадів, лише в більшості західних областей вдень помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 22-27°; на заході та південному заході країни 26-31°.

Фото: якою буде погода в Україні 18 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 22-27°, у Києві 25-27°.