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Зной до +31, местами дожди и грозы: чего ждать от погоды сегодня

07:00 18.07.2026 Сб
1 мин
Где ожидается непогода, а где - летняя жара?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 июля (Getty Images)

В Украине сегодня, 18 июля, ожидается жара до +31. Местами возможны дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется небольшая облачность.

Без осадков, только в большинстве западных областей днем умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 22-27°; на западе и юго-западе страны 26-31°.

Фото: какой будет погода в Украине 18 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 22-27 °, в Киеве 25-27 °.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет погода и где ждать грозы на выходных.

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