Зной до +31, местами дожди и грозы: чего ждать от погоды сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется небольшая облачность.

Без осадков, только в большинстве западных областей днем умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 22-27°; на западе и юго-западе страны 26-31°.

Фото: какой будет погода в Украине 18 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 22-27 °, в Киеве 25-27 °.