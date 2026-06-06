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Спека до +29, грозові дощі та град: якою буде погода в Україні 7 червня

14:51 06.06.2026 Сб
2 хв
Де очікується негода?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 7 червня (Getty Images)

Погода в Україні у неділю, 7 червня, дивуватиме контрастами: комусь дістанеться літня спека, а комусь похолодання, грозові дощі та град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім сходу, помірні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; в Вінницькій, Житомирській та Київській областях значні дощі.

Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман. Вітер змінних напрямків, у західних областях північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°, у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°.

Фото: у неділю в Україні очікуються грозові дощі, вітер та град (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями.

Значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 20-25°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°.

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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Києва та Київщини.

7 червня очікується значний дощ, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомляло РБК-Україна, на вихідних в Україні очікується тепла погода - до +29 градусів на півдні. Короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на заході, півночі та у Вінницькій області.

Синоптики ще на початку червня попереджали, що перший тиждень літа буде теплим, але дощі не відступатимуть.

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