Жара до +29, грозовые дожди и град: какой будет погода в Украине 7 июня

Погода в Украине в воскресенье, 7 июня, будет удивлять контрастами: кому-то достанется летняя жара, а кому-то похолодание, грозовые дожди и град.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра будет облачно с прояснениями. В Украине, кроме востока, умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Винницкой, Житомирской и Киевской областях значительные дожди.
Ночью и утром на Закарпатье местами туман. Ветер переменных направлений, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-18°, на западе страны 10-15°; днем 24-29°, в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25°.
Фото: в воскресенье в Украине ожидаются грозовые дожди, ветер и град (инфографика: РБК-Украина)
В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями.
Значительный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 13-18°, днем 20-25°; в Киеве ночью 16-18°, днем 21-23°.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киева и Киевской области.
7 июня ожидается значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый.
Как сообщало РБК-Украина, на выходных в Украине ожидается теплая погода - до +29 градусов на юге. Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны на западе, севере и в Винницкой области.
Синоптики еще в начале июня предупреждали, что первая неделя лета будет теплой, но дожди не будут отступать.