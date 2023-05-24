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Спека до +28, але з дощами: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні у середу, 24 травня, очікується тепла погода. Проте майже на всій території прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У середу в Україні мінлива хмарність.

Вночі у східних, більшості центральних та Запорізькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей, короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 12-17°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 6-11°, вдень 20-25°, на півдні Одеської області до 28°. У Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

Вітер північно-східний (у західних та східних областях - південно-східний), 5-10 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області без опадів, тільки вдень в області місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°. По області вночі 12-17°, вдень 20-25°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Зазначимо, що Всесвітньої метеорологічної організації попереджала, що протягом наступних 5 років світ може перетнути критичну межу температури.

Окрім того, за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше у порівнянні з глобальним показником.

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