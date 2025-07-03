Спати голяка, у футболці чи в піжамі: вчені дали чітку відповідь, і вона неочікувана

Варіантів одягу для сну зараз є чимало - піжама, футболки, нічні сорочки, комплекти, шорти. Однак є багато людей, які дуже люблять спати голяка. І є такі, що вважають відсутність одягу вночі - невдалим вибором.

Який одяг для сну буде найкращим для вашого організму і чому варто переглянути свій "нічний гардероб", розповідає РБК-Україна з посиланням на Healthline.

У якому одязі радять спати вчені

За словами експертів, сон голяка може здаватися вам незвичною ідеєю, але саме він має чимало переваг для здоров'я. Відсутність одягу дозволить вам швидше заснути, краще виспатися і навіть покращить ваше здоров'я.

Чому варто спати без одягу

Будете засинати швидше

Температура вашого тіла відіграє ключову роль у процесі засинання, бувши частиною циркадного ритму - вашого внутрішнього "годинника сну". Охолодження тіла сигналізує організму, що настав час спати. Сон без одягу дозволяє температурі тіла знизитися, допомагаючи вам заснути швидше.

Покращить якість сну

Охолодження тіла не тільки прискорює засинання, але й покращує загальну якість сну. Ідеальна температура для спальні - від 15 до 19 градусів.

Дослідження показують, що температура кімнати є одним із найважливіших факторів для досягнення якісного сну.

Занадто холодна або гаряча кімната може вплинути на фазу швидкого сну (REM-сон), яка є критично важливою для відновлення мозку та тіла. Сон голяка - чудовий спосіб підтримувати оптимальну температуру під ковдрою.

Підтримає здоров'я шкіри

Покращена якість сну безпосередньо впливає на здоров'я вашої шкіри. Невелике дослідження 2018 року показало, що достатній сон прискорює загоєння ран та покращує регенерацію шкіри.

Група, яка добре спала, відновлювалася швидше, ніж ті, хто страждав від нестачі сну, навіть якщо останні отримували додаткові поживні речовини. Отже, якщо сон голяка сприяє кращому сну, ваша шкіра буде вам вдячна.

Зменшує стрес та тривогу

Поганий сон є значним фактором, що впливає на рівень стресу. Велике дослідження 2020 року показало, що порушення сну може призвести до стійких депресивних симптомів та суїцидальних думок у людей, які страждають на депресію.

Хоча стрес і тривога можуть спричинити безсоння, покращення якості сну може допомогти впоратися з цими станами.

Запобігає набору ваги

Недостатній сон може мати багато негативних наслідків для здоров'я, включаючи набір ваги. Огляд 2022 року показав, що люди, які сплять менш як сім годин на добу, частіше набирають зайву вагу.

Інший спосіб, яким сон голяка може допомогти залишатися струнким, - це підтримання нижчої температури тіла вночі, що може підвищити здатність організму спалювати калорії.

Невелике дослідження 2014 року за участю п'яти чоловіків виявило, що вплив прохолодних температур (близько 19 градусів) збільшує активність "бурого жиру" - типу жиру, який спалює калорії для виробництва тепла.

Знижує ризик серцевих захворювань та діабету

Нестача сну може значно збільшити ризик розвитку діабету 2 типу, згідно з оглядом 2016 року. Своєю чергою, діабет 2 типу підвищує ризик серцевих захворювань.

Сон голяка може допомогти вам швидше заснути та краще спати, що позитивно впливає на загальне здоров'я та знижує ці ризики.

Покращує здоров'я жінок

Сон без одягу є чудовим способом покращити вагінальне здоров'я та уникнути дріжджових інфекцій. Щільна або спітніла білизна створює тепле та вологе середовище, ідеальне для росту дріжджів.

Незалежно від того, що ви носите вдень, сон голяка дає змогу вам "провітритися", допомагаючи підтримувати статеві органи здоровими.

Підвищує чоловічу фертильність

Жінки - не єдині, хто може отримати користь від сну без одягу. Дослідження 2018 року виявило зв'язок між носінням щільної білизни та нижчою кількістю сперматозоїдів.

Чоловіки, які носили вільні боксери, мали вищу концентрацію сперматозоїдів та їх загальну кількість порівняно з тими, хто носив тісну білизну. Сон голяка - чудовий спосіб підтримувати яєчка в прохолоді, що є оптимальним для здоров'я сперми.

Зміцнює самооцінку

Сон без одягу - це чудовий спосіб краще відчути своє тіло та підвищити самооцінку. Дослідження 2021 року свідчить про зв'язок між часом, проведеним голяка, та підвищенням позитивного сприйняття свого тіла. Це безумовний плюс для розвитку любові до себе та прийняття себе.

Покращує стосунки

Хоча секс є важливою частиною стосунків, сон голяка з партнером може бути не менш чудовим. Дослідження 2015 року виявило, що контакт шкіри до шкіри між дорослими стимулює вивільнення окситоцину - гормону, який відіграє ключову роль у формуванні прихильності між партнерами.

Крім того, дотики до партнера корисні не лише для стосунків, а й для вашого здоров'я, і сон голяка - фантастичний спосіб отримати подвійну вигоду.

Навіть якщо ви не почуваєтеся комфортно спати повністю оголеним, зменшення кількості шарів одягу вночі (наприклад, зняття бюстгальтера або спідньої білизни) може допомогти скористатися цими перевагами. Головне - це робити кроки для забезпечення достатнього та якісного сну.