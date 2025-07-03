Спать голышом, в футболке или в пижаме: ученые дали четкий ответ, и он неожиданный

Вариантов одежды для сна сейчас есть немало - пижама, футболки, ночные рубашки, комплекты, шорты. Однако есть много людей, которые очень любят спать голышом. И есть такие, что считают отсутствие одежды ночью - неудачным выбором.

Какая одежда для сна будет лучшей для вашего организма и почему стоит пересмотреть свой "ночной гардероб", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Healthline .

В какой одежде советуют спать ученые

По словам экспертов, сон голышом может казаться вам необычной идеей, но именно он имеет немало преимуществ для здоровья. Отсутствие одежды позволит вам быстрее заснуть, лучше выспаться и даже улучшит ваше здоровье.

Почему стоит спать без одежды

Будете засыпать быстрее

Температура вашего тела играет ключевую роль в процессе засыпания, являясь частью циркадного ритма - ваших внутренних "часов сна". Охлаждение тела сигнализирует организму, что пришло время спать. Сон без одежды позволяет температуре тела снизиться, помогая вам заснуть быстрее.

Улучшит качество сна

Охлаждение тела не только ускоряет засыпание, но и улучшает общее качество сна. Идеальная температура для спальни - от 15 до 19 градусов.

Исследования показывают, что температура комнаты является одним из важнейших факторов для достижения качественного сна.

Слишком холодная или горячая комната может повлиять на фазу быстрого сна (REM-сон), которая является критически важной для восстановления мозга и тела. Сон голышом - отличный способ поддерживать оптимальную температуру под одеялом.

Поддержит здоровье кожи

Улучшенное качество сна напрямую влияет на здоровье вашей кожи. Небольшое исследование 2018 года показало, что достаточный сон ускоряет заживление ран и улучшает регенерацию кожи.

Группа, которая хорошо спала, восстанавливалась быстрее, чем те, кто страдал от недостатка сна, даже если последние получали дополнительные питательные вещества. Итак, если сон голышом способствует лучшему сну, ваша кожа будет вам благодарна.

Уменьшает стресс и тревогу

Плохой сон является значительным фактором, влияющим на уровень стресса. Большое исследование 2020 года показало, что нарушение сна может привести к устойчивым депрессивным симптомам и суицидальным мыслям у людей, страдающих депрессией.

Хотя стресс и тревога могут вызвать бессонницу, улучшение качества сна может помочь справиться с этими состояниями.

Предотвращает набор веса

Недостаточный сон может иметь много негативных последствий для здоровья, включая набор веса. Обзор 2022 года показал, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, чаще набирают лишний вес.

Другой способ, которым сон голышом может помочь оставаться стройным, - это поддержание более низкой температуры тела ночью, что может повысить способность организма сжигать калории.

Небольшое исследование 2014 года с участием пяти мужчин обнаружило, что воздействие прохладных температур (около 19 градусов) увеличивает активность "бурого жира" - типа жира, который сжигает калории для производства тепла.

Снижает риск сердечных заболеваний и диабета

Недостаток сна может значительно увеличить риск развития диабета 2 типа, согласно обзору 2016 года. В свою очередь, диабет 2 типа повышает риск сердечных заболеваний.

Сон голышом может помочь вам быстрее заснуть и лучше спать, что положительно влияет на общее здоровье и снижает эти риски.

Улучшает здоровье женщин

Сон без одежды является отличным способом улучшить вагинальное здоровье и избежать дрожжевых инфекций. Плотное или потное белье создает теплую и влажную среду, идеальную для роста дрожжей.

Независимо от того, что вы носите днем, сон голышом позволяет вам "проветриться", помогая поддерживать половые органы здоровыми.

Повышает мужскую фертильность

Женщины - не единственные, кто может получить пользу от сна без одежды. Исследование 2018 года выявило связь между ношением плотного белья и более низким количеством сперматозоидов.

Мужчины, которые носили свободные боксеры, имели более высокую концентрацию сперматозоидов и их общее количество по сравнению с теми, кто носил тесное белье. Сон голышом - отличный способ поддерживать яички в прохладе, что является оптимальным для здоровья спермы.

Укрепляет самооценку

Сон без одежды - это отличный способ лучше почувствовать свое тело и повысить самооценку. Исследование 2021 года свидетельствует о связи между временем, проведенным голышом, и повышением позитивного восприятия своего тела. Это безусловный плюс для развития любви к себе и принятия себя.

Улучшает отношения

Хотя секс является важной частью отношений, сон голышом с партнером может быть не менее замечательным. Исследование 2015 года показало, что контакт кожи к коже между взрослыми стимулирует высвобождение окситоцина - гормона, который играет ключевую роль в формировании привязанности между партнерами.

Кроме того, прикосновения к партнеру полезны не только для отношений, но и для вашего здоровья, и сон голышом - фантастический способ получить двойную выгоду.

Даже если вы не чувствуете себя комфортно спать полностью обнаженным, уменьшение количества слоев одежды ночью (например, снятие бюстгальтера или нижнего белья) может помочь воспользоваться этими преимуществами. Главное - это предпринимать шаги для обеспечения достаточного и качественного сна.