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Спасских подтвердил, что был осужден в РФ за попытку похищения Портнова

НовостиПолитика    31.05.2018 - 17:03
Фото: заседание суда (РБК-Украина)
Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Бывший заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности милиции Киева Юрий Спасских в зале Апелляционного суда подтвердил, что был осужден в РФ за попытку похищения Андрея Портнова. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня, 31 мая, Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 04.05.2018, которым подозреваемому (Спасских Юрию) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом в определенный период суток с 22:00 до 07:00 покидать место жительства.

"Мне не было предъявлено никаких подозрений. Относительно этого есть специальные расписки, никто ничего не видел и не получал. Меня было депортировано из Российской Федерации. Я был осужден в РФ. Приговор был и провозглашался за попытку похищения человека, а именно заместителя главы АП. Я отбывал наказание. Но я чувствую, что был заложником, потому что никаких следственных действий со мной не проводили", - заявил Спасских.

Отметим, Андрей Владимирович Портнов занимал должность советника президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отказался взять под стражу экс-чиновника "Беркута" Спасских.

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Теги публикации: Беркут, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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