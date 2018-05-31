Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Спаських підтвердив, що був засуджений в РФ за спробу викрадення Портнова

НовиниПолітика    31.05.2018 - 17:03
Фото: засідання суду (РБК-Україна)
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Колишній заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки МВС Києва Юрій Спаських у залі Апеляційного суду підтвердив, що був засуджений в РФ за спробу викрадення Андрія Портнова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні, 31 травня, Апеляційний суд Києва розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2018, якою підозрюваному (Спаських Юрію) обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною у певний період доби з 22:00 до 07:00 залишати місце проживання.

"Мені не було пред'явлено ніяких підозр. Стосовно цього є спеціальні розписки, ніхто нічого не бачив і не отримував. Мене було депортовано з Російської Федерації. Я був засуджений в РФ. Вирок був і проголошувався за спробу викрадення людини, а саме заступника голови АП. Я відбував покарання. Але я відчуваю, що був заручником, бо ніяких слідчих дій зі мною не проводили", - заявив Спаських.

Зазначимо, Андрій Володимирович Портнов займав посаду радника президента України Віктора Януковича у 2011-2014 роках, був заступником глави адміністрації президента і займався питаннями судоустрою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд відмовився взяти під варту екс-посадовця "Беркуту" Спаських.

У Одесі судитимуть колишніх керівників МВС Суд залишив під вартою п'ятьох екс-"беркутівців"
Теги публікації: Беркут, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top