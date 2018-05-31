Спаських підтвердив, що був засуджений в РФ за спробу викрадення Портнова

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Колишній заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки МВС Києва Юрій Спаських у залі Апеляційного суду підтвердив, що був засуджений в РФ за спробу викрадення Андрія Портнова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні, 31 травня, Апеляційний суд Києва розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2018, якою підозрюваному (Спаських Юрію) обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною у певний період доби з 22:00 до 07:00 залишати місце проживання.

"Мені не було пред'явлено ніяких підозр. Стосовно цього є спеціальні розписки, ніхто нічого не бачив і не отримував. Мене було депортовано з Російської Федерації. Я був засуджений в РФ. Вирок був і проголошувався за спробу викрадення людини, а саме заступника голови АП. Я відбував покарання. Але я відчуваю, що був заручником, бо ніяких слідчих дій зі мною не проводили", - заявив Спаських.

Зазначимо, Андрій Володимирович Портнов займав посаду радника президента України Віктора Януковича у 2011-2014 роках, був заступником глави адміністрації президента і займався питаннями судоустрою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд відмовився взяти під варту екс-посадовця "Беркуту" Спаських.