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Спасибо белорусам. На сегодня нет сообщения по ж/д путям с Украиной, - глава УЗ

Фото: Россия не сможет перебрасывать войска в Украину по железной дороге (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация не сможет вести свои военные эшелоны по железной дороге в Украину через Беларусь. Благодаря белорусским железнодорожникам, пути непригодны для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя "Укрзализныци" Александра Камышина в эфире канала "Настоящее время".

"Я недавно обращался к белорусским железнодорожникам с призывом не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет. Я не буду уточнять детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают", - отметил он.

Он также отказался уточнять, с какой даты этого сообщения нет, но подтвердил, что железнодорожные пути находятся в непригодном состоянии.

"Я верю в то, что среди белорусов, а особенно среди белорусских железнодорожников остались честные люди. Я бы не хотел их подставлять. Я благодарен за то, что происходит на сегодняшний день среди железнодорожников Беларуси", - добавил Камышин.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины объявили "рельсовую войну" и призвали разрушать железнодорожную инфраструктуру на оккупированных территориях.

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