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Дякувати білорусам. На сьогодні немає сполучення залізницею з Україною, - глава УЗ

Фото: Росія не зможе перекидати війська до України залізницею (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація не зможе вести свої військові ешелони залізницею до України через Білорусь. Завдяки білоруським залізничникам, колії непридатні для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника "Укрзалізниці" Олександра Камишина в ефірі каналу "Настоящее время".

"Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", - зазначив він.

Він також відмовився уточнювати, з якої дати цього сполучення немає, але підтвердив, що залізничні колії знаходяться в непридатному стані.

"Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників залишилися чесні люди. Я б не хотів їх підставляти. Я вдячний за те, що відбувається на сьогоднішній день серед залізничників Білорусі", - додав Камишин.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України оголосили "рейкову війну" і закликали руйнувати залізничну інфраструктуру на окупованих територіях.

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