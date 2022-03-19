Дякувати білорусам. На сьогодні немає сполучення залізницею з Україною, - глава УЗ

"Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", - зазначив він.

Він також відмовився уточнювати, з якої дати цього сполучення немає, але підтвердив, що залізничні колії знаходяться в непридатному стані.

"Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників залишилися чесні люди. Я б не хотів їх підставляти. Я вдячний за те, що відбувається на сьогоднішній день серед залізничників Білорусі", - додав Камишин.