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Срыв снабжения врага. Арестович призвал к "рельсовой войне" на оккупированных территориях

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 14:59
Срыв снабжения врага. Арестович призвал к "рельсовой войне" на оккупированных территориях Фото: Алексей Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович просит устроить российской армии "тотальную рельсовую войну" на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение Арестовича в Facebook.

Советник главы ОП призвал к саботажу на железной дороге. Действующих и бывших железнодорожников, а также отважных рядовых граждан просят наносить ущерб железнодорожному полотну и инфраструктуре, чтобы остановить продвижение врага.

Приоритетные направления для диверсий:

  • Крым – Мелитополь
  • Крым – Херсон
  • Валуйки – Купянск
  • Гомель – Киев (общее направление)

Арестович также призвал трезво оценить свои возможности перед саботажем. Враг серьезно охраняет железнодорожные пути.

"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения наиболее эффективен) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно в направлении Крым – Мелитополь", – добавил он.

К слову, Вооруженные силы уничтожили две российские колонны в Днепропетровской области.

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