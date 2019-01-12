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Врятовані в Туреччині українські моряки прибули в Одесу

Новини » Суспільство    12.01.2019 - 16:37
Врятовані в Туреччині українські моряки прибули в Одесу
Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

У міжнародний аеропорт "Одеса" прибули 7 моряків

Семеро українських моряків, врятованих із судна, яке зазнало аварії біля берегів Туреччини, прибули до Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомляється, в міжнародному аеропорту "Одеса" їх зустрічали родичі, представники МЗС та благодійного фонду "Ассоль".

Моряки Євген Ільченко, Денис Скачко, Станіслав Шевчук, Павло Мельниченко, Олег Геращенко, Євген Яценко і кок Тетяна Будко поки не коментували обставин трагедії.

"Довелося провести близько чотирьох годин у крижаній воді, поки до місця аварії судна прибули вертольоти турецьких рятувальників. До того часу майже половина членів екіпажу загинула", - сказав Яценко.

Серед загиблих - 37-річний стармех Дмитро Крепець, житель міста Вилкове. Тіло ще одного мешканця Одеської області - електромеханіка Володимира Овдієнко не знайдено.

Загинули також громадяни України Ростислав В'язівський та Руслан Бодник і двоє громадян Азербайджану.

Відзначимо, 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинуло 6 осіб, у тому числі четверо українців.

Після цього міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що повернення моряків в Україну залежить від їх стану. Клімкін також зазначив, що Україна перевіряє походження вугілля, яке перевозило яке затонуло в Чорному морі вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту.

За його словами, зараз є обґрунтовані підозри, що були спроби вивозити українське вугілля в Туреччину і країни ЄС.

У свою чергу турецькі правоохоронці відкрили справу за фактом аварії судна біля берегів Туреччини, в якій загинули 4 громадянина України. Також Україна направили ноту в МЗС Туреччини з проханням офіційно підтвердити або спростувати інформацію про те, що це судно перевозило вугілля з окупованого Донбасу.

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