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В Бахмуте из-за обстрелов остановили разбор завалов, под которыми могут быть люди

Новина українською →
Бахмут, Суббота 30 июля 2022 18:37
В Бахмуте из-за обстрелов остановили разбор завалов, под которыми могут быть люди Фото: ГСЧС прекращает разборы завалов в Бахмуте из-за опасности новых обстрелов (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Илона Свиридова

Спасатели решили остановить поисковые работы после обстрела Бахмута. Это связано с опасностью новых обстрелов, а под завалами продолжают находиться люди

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Российские войска обстреляли здание ремонтной базы железной дороги в городе Бахмут сегодня утром. После проведения поисковой операции, спасатели должны ее прекратить из-за опасности новых обстрелов и продолжить ее уже завтра.

В результате обстрела погиб 1 человек, а под завалами возможно находятся еще 2 человека. Продолжение спасательных работ планируется на завтрашний день.

Напомним, что утром российские военные нанесли удара по ремонтной базе железной дороги в Бахмуте.

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