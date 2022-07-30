В Бахмуте из-за обстрелов остановили разбор завалов, под которыми могут быть люди

Спасатели решили остановить поисковые работы после обстрела Бахмута. Это связано с опасностью новых обстрелов, а под завалами продолжают находиться люди

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Российские войска обстреляли здание ремонтной базы железной дороги в городе Бахмут сегодня утром. После проведения поисковой операции, спасатели должны ее прекратить из-за опасности новых обстрелов и продолжить ее уже завтра.

В результате обстрела погиб 1 человек, а под завалами возможно находятся еще 2 человека. Продолжение спасательных работ планируется на завтрашний день.