Россияне разрушили ремонтную базу железной дороги в Бахмуте: есть жертвы

Российские войска ночью обстреляли Бахмут Донецкой области. Вражеские ракеты попали в здание ремонтной базы железной дороги. В результате обстрела есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС Донецкой области.

К поиску привлечены 16 человек и 4 единицы техники, а также автокран.

"Выявлено и извлечено из-под завалов тело мужчины (анкетные данные уточняются). Под завалами возможно нахождение еще 2 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные продолжают обстрелы Бахмута. На днях были нанесены удары по городу, в результате чего погибли люди.

Оккупанты нанесли удар кассетными снарядами.

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