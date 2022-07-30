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У Бахмуті через обстріли зупинили розбір завалів, під якими можуть бути люди

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Бахмут, Субота 30 липня 2022 18:37
У Бахмуті через обстріли зупинили розбір завалів, під якими можуть бути люди Фото: ДСНС припиняє розбори завалів у Бахмуті через небезпеку нових обстрілів (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Ілона Свиридова

Рятувальники вирішили зупинити пошукові роботи після обстрілу Бахмута. Це пов'язано із небезпекою нових обстрілів, а під завалами продовжують знаходитись люди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління ДСНС в Донецькій області.

Російські війська обстріляли будівлю ремонтної бази залізниці в місті Бахмут сьогодні вранці. Після проведення пошукової операції, рятувальники мають її припинити через небезпеку нових обстрілів та продовжити її вже завтра.

Внаслідок обстрілу загинула 1 людина, а під завалами можливо знаходяться ще 2 особи. Продовження рятувальних робот планується на завтрашній день.

Нагадаємо, що вранці російські військові завдали удару по ремонтній базі залізниці у Бахмуті.

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