У Бахмуті через обстріли зупинили розбір завалів, під якими можуть бути люди
Рятувальники вирішили зупинити пошукові роботи після обстрілу Бахмута. Це пов'язано із небезпекою нових обстрілів, а під завалами продовжують знаходитись люди
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління ДСНС в Донецькій області.
Російські війська обстріляли будівлю ремонтної бази залізниці в місті Бахмут сьогодні вранці. Після проведення пошукової операції, рятувальники мають її припинити через небезпеку нових обстрілів та продовжити її вже завтра.
Внаслідок обстрілу загинула 1 людина, а під завалами можливо знаходяться ще 2 особи. Продовження рятувальних робот планується на завтрашній день.
Нагадаємо, що вранці російські військові завдали удару по ремонтній базі залізниці у Бахмуті.
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