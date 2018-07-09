Спасатели в Таиланде рассказали о состоянии спасенных из пещеры в понедельник

Подростки, которых спасли в понедельник, были в лучшем состоянии, чем спасенные в воскресенье

Четверо подростков, эвакуированных из пещеры в Таиланде в понедельник, 9 июля, были в лучшем состоянии, чем те, кого спасли в воскресенье, 8 июля. Об этом сообщил командир спасателей, передает CNN.

Он не уточнил, в чем именно была разница в состоянии подростков, но добавил, что сейчас все спасенные из пещеры находятся в хорошем состоянии.

По словам представителя спасателей, им потребуется не менее 20 часов, чтобы подготовиться к следующей операции, но сроки могут измениться в зависимости от погоды и уровня воды.

Сейчас все спасатели и дайверы отдыхают перед завтрашней операцией.

Напомним, по состоянию на вечер понедельника, 9 июля, из пещеры в Таиланде вывели восемь подростков. На сегодня операция, в рамках которой проходит эвакуация заблокированных в затопленной пещере детей, завершена.

В связи с нехваткой кислорода и сложностью в передвижении за один день можно спасти не более четырех детей. Всю команду планируют эвакуировать до 11 июля, поскольку с этого дня в регионе ожидаются сильные дожди.