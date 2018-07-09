Рятувальники в Таїланді розповіли про стан врятованих з печери в понеділок

Підлітки, яких врятували в понеділок, були в кращому стані, ніж врятовані в неділю

Четверо підлітків, евакуйованих із печери в Таїланді в понеділок, 9 липня, були в кращому стані, ніж ті, кого врятували в неділю, 8 липня. Про це повідомив командир рятувальників, передає CNN.

Він не уточнив, у чому саме була різниця в стані підлітків, але додав, що зараз всі врятовані з печери перебувають у хорошому стані.

Зі слів представника рятувальників, їм знадобиться шонайменше 20 годин, щоб підготуватися до наступної операції, але терміни можуть змінитися залежно від погоди і рівня води.

Зараз усі рятувальники і дайвери відпочивають перед завтрашньою операцією.

Нагадаємо, станом на вечір понеділка, 9 липня, з печери в Таїланді вивели вісім підлітків. На сьогодні операція, в рамках якої відбувається евакуація заблокованих в затопленій печері дітей, завершена.

У зв'язку з браком кисню і складністю в пересуванні за один день можна врятувати не більше чотирьох дітей. Всю команду планують евакуювати до 11 липня, оскільки з цього дня у регіоні очікуються сильні дощі.