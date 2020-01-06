Рятувальники радять відмовитися від феєрверків під час Різдва

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У багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення війни на Донбасі

Рятувальники радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків під час Різдвяних свят. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У прес-службі нагадали, що 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Як з’ясувалося, чоловік запалив салют, проте останній різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медичного закладу.

"Тож, з метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни", - заявили рятувальники.

Нагадаємо, у Києві на Різдво, 7 січня, обмежать рух транспорту у центрі міста, а також можливі обмеження на вхід в центральні станції метро.

Зокрема, 7 січня з 12 до 17 перекриють дорогу вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського). Також буде проходити Хода звіздарів на Софійській і Контрактовій площах.

Зазначимо, на Різдво в Україні очікується мокрий сніг, температура повітря вночі опуститься до -9, вдень до +3.