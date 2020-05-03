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Спасатели продолжают тушить отдельные очаги пожаров в Киевской и Житомирской областях

Новости » Происшествия     03.05.2020 - 11:18
Спасатели продолжают тушить отдельные очаги пожаров в Киевской и Житомирской областях
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожарники помогают в тушении лесной подстилки, пней и древесины

В воскресенье, 3 мая, спасатели продолжают помогать в тушении отдельных очагов пожаров в Киевской и Житомирской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Житомирской области подразделения ГСЧС предоставляют помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

В Киевской области спасатели помогают в тушении отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской и Киевской области привлечено 500 человек и 118 единиц техники.

Также отмечается, что радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области при поджоге сухой растительности погибла женщина. Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке.

РБК-Украина писало, что Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей. При этом основной версии пока считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

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