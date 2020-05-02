Спасатели продолжают ликвидацию пожаров в Киевской и Житомирской области

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Очаги пожаров уже локализованы

В субботу, 2 мая, спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов пожаров в Киевской и Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, в Житомирской области все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах локализованы. Спасатели предоставляют помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов лесной подстилки, пней и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 405 человек и 75 единиц техники.

В Киевской области пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны уже локализованы.

"По состоянию на 8 утра, 2 мая, подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечено 203 человека и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 34 единицы техники", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отметили, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах естественных фоновых значений.

РБК-Украина писало, что Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей. При этом основной версии пока считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.